РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 сен. В подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили и доставили в полицию свыше 15 нелегальных таксистов, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«На пересечении улицы Кузьминская и 2-ого Покровского проезда проведен профилактический рейд по выявлению нелегальных таксистов. В результате рейда в отдел доставлено 17 человек», - говорится в сообщении.

На нарушителей составили административные протоколы, которые направят в суд для принятия решения. Работу по выявлению нелегалов продолжат.