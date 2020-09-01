РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 сен. Начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова поздравила учеников домодедовской школы №9 имени Героя Советского Союза Давыда Курыжов с Днем знаний, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Мы с нетерпением ждали сегодняшнего дня. Мы настолько по вам соскучились. Мы считали просто дни и часы, когда наступит 1-е сентября и прозвенит первый звонок. Мое первое слово будет для первоклассников. <...> Я вам от всей души желаю, чтобы все 11 лет, которые вы проведете в школе, были интересными, веселыми и любопытными», - сказала Болмазова.

Одиннадцатиклассникам она пожелала легкого учебного года. Болмазова выразила уверенность, что в этом году у них все получится, и, в первую очередь, они выберут ту профессию, которая им по душе.

Также школьников поздравила директор школы Нелля Сергеева. Она отметила, что благодаря ученикам школа №9 вошла в прошлом году в топ-500 лучших школ Московской области.

В связи с ограничениями из-за коронавируса в этом году линейки проводятся только для учеников 1-х и 11-х классов.