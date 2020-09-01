РИАМО - 1 сен. В Московской области за последние сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 209 человек, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 51 732 заболевших», – говорится в сообщении.

Все пациенты были выписаны из медучреждений после получения отрицательных результатов исследования на наличие коронавирусной инфекции.

Жители Подмосковья могут сдать тесты на Covid-19 в более чем 260 медицинских учреждениях на территории региона.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.