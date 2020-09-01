РИАМО - 1 сен. Со вторника в поселении Сосенском Новомосковского административного округа начала работу новая школа №2070, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фасад здания украшен яркими полосками синих, оранжевых и других цветов, которые сочетаются с расцветкой внутри школы.

«Разные цвета нужны для зонирования пространства и разведения потоков. Учащиеся начальных классов идут туда, где все желтое и оранжевое. Старшеклассники — в синие и зеленые помещения. Для каждой группы — свой вход в здание», - сказал старший методист школы Александр Веретельников.

По его словам, на сегодняшний день в школу записались 1,5 тысячи учеников. Из-за эпидемиологической ситуации внутрь пускают только родителей, школьников и их учителей.

Директор школы №2070 Ольга Афанасьева отметила, что в здании предусмотрены все условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Например, широкие дверные проходы, автоматическое включение освещения или специальные тренажеры для уроков физкультуры. В новом учебном году в школу зачислили 107 детей-инвалидов и 150 - с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в школе 60 современных классов, которые подойдут для уроков по разным дисциплинам. Учебный процесс основывается на принципе взаимосвязи разных наук. Кроме того, детям доступны дополнительные занятия по робототехнике, танцам, дизайну и другим.

Отдохнуть на перемене дети могут в специальных рекреационных зонах с разноцветными табуретками и столиками. В многофункциональной библиотеке с передвижными стенами есть телевизоры и компьютеры.

Афанасьева также добавила, что в секретном месте на территории школы спрятана капсула с посланием. Прочитать, какие пожелания в нем написаны, можно будет через 25 лет. Но сначала новому поколению это послание еще предстоит отыскать.