РИАМО - 1 сен. В День знаний ученики первых классов московских школ выстроились на праздничную линейку, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Первоклассников школы №1302 в районе Строгино пригласили на линейку к девяти часам, чтобы развести их с другими классами. К моменту, когда дети выстроились во дворе школы, все классы со второго по одиннадцатый уже встретились со своими учителями и разошлись.

На торжественной линейке для первоклассников играла музыка, школьный двор был украшен флажками и воздушными шарами.

На День знаний все дети пришли в нарядной одежде. Девочкам заплели в волосы банты.

«У нас в этом году младшая дочка в школу пошла. Очень рада, что карантин не испортил праздник», - сказала мама одной из первоклассниц.

В школе №1519 в районе Строгино традиционной линейки не было. Но каждый учитель поздравил свой класс с началом учебного года.

В этом году многие школы отказались от проведения торжественных линеек из-за ситуации с коронавирусом.

В День знаний начали учиться 1,575 миллиона столичных школьников и студентов колледжей. В первый класс пошли порядка 113 тысяч учеников.