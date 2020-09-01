РИАМО - 1 сен. В Москве стартовала масштабная программа вакцинации населения против гриппа, в городе открылись 450 пунктов вакцинации, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже сегодня каждый москвич может пройти вакцинацию от гриппа быстро, удобно и абсолютно бесплатно. Для этого в столице развернута масштабная сеть прививочных пунктов. Вакцина не содержит живого вируса, поэтому она безопасна и не может спровоцировать заболевание», – сказала Ракова.

По ее словам, прививка обеспечит москвичам защиту от гриппа на один год.

Ракова подчеркнула, что в текущем году на фоне пандемии коронавируса важно не допустить вспышек других инфекционных заболеваний.

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках и в 44 мобильных прививочных пунктах, из которых 36 находятся у станций метро, два - у станций Московского центрального кольца, два — около железнодорожных платформ и четыре — в центрах госуслуг «Мои документы».

Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, а также на месте подписать согласие на вакцинацию. Перед уколом всем обратившимся проведут медосмотр. Процедура вакцинации займет 10-15 минут.

Прививки москвичам ставят только отечественной вакциной, которая разработана в соответствии с рекомендациями ВОЗ.