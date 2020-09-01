РИАМО - 1 сен. Артисты, спортсмены, благотворители, общественные деятели, рестораторы и представители столичных музеев записали поздравительные видеооткрытки ко дню рождения Москвы, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Для меня, не москвича, который выбрал этот город сознательно, он – любимый. Несмотря на то, что у меня было очень много возможностей куда-либо уехать, я не представляю свою жизнь без Москвы. <…> Желаю, чтобы мы все гордились им, потому что это один из самых красивых и лучших городов на Земле!» - отметил народный артист России, премьер Большого театра Николай Цискаридзе.

Кроме того, свои поздравления записали артисты театра «Геликон-опера», Большого театра, электротеатра «Станиславский», «Современника», Театра Олега Табакова.

В своем поздравлении директор Государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина уточнила, что в мегаполисе музеев больше, чем дней в году, а городское правительство создает все условия для развития музеев.

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм отметил, что ни один город на Земле не развивается столь динамично, как российская столица в последние десятилетия.

Мастер спорта Анастасия Гребенкина рассказала, что фигурное катание в столице для многих стало образом жизни. Она отметила, что горожане в большом количестве выходят зимой на катки.

Также теплые слова о Москве произнесли фермеры, бизнесмены, повара, известные общественные деятели и многие другие. Так, владелица Edinorog Cafe & Shop в фудмолле «Депо» Анастасия Лапина призналась, что больше всего в Москве любит набережные.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, крупных концертов и фейерверков.