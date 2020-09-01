РИАМО - 1 сен. В Москве за прошедшие сутки выздоровели 1262 Covid-пациента, за весь период пандемии столичные врачи вылечили свыше 215 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215 383», – сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавируса, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы для тех, кто еще борется с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.