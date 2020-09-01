РИАМО - 1 сен. Самую большую в России тыкву весом более 400 килограммов покажут в столичном «Аптекарском огороде» на осеннем фестивале цветов, который продлится с 12 сентября до 1 октября, сообщила PR-директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Ольга Архипова.

Тыква будет доставлена в «Аптекарский огород» 9 сентября. После прибытия в ботанический сад плод публично взвесят для фиксации достижения в Книге рекордов России.

«Овощ сорта «Гигант Атлантики» вырастил тыквовод Андрей Гусев из деревни Староходыкино близ Луховиц. В 2018 году он же выставлял в «Аптекарском огороде» самую большую тыкву из когда-либо выращенных в России весом 645,5 килограммов – она получила имя Ее Тыквенное Величество Дуся», – написала Архипова в Instagram.

Новый плод вырастили из семени тыквы 2018 года. Тыкву решили назвать Аграфеной Федотовной Дусевой-Гусевой, или просто Груней.

С 12 сентября до 1 октября самая большая в России тыква будет представлена на фестивале «Краски осени» в «Аптекарском огороде».