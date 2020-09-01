РИАМО - 1 сен. В День знаний на занятия в новом учебном году отправились 1,575 миллиона школьников и студентов колледжей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все 537 школ столицы с 1 сентября приступили к работе в очном режиме. В первый класс пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей», - сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чтобы в условиях нынешней эпидемиологической обстановки уменьшить контакты среди детей из разных параллелей, был разработан ряд необходимых условий. В частности, классы будут ходить на перемены или в столовую не одновременно, а в свое отдельное время.

Она добавила, что не дети будут перемещаться из кабинета в кабинет, а учителя будут приходить к ним в классы, чтобы провести занятия. Исключением стали кабинеты физики, химии, физкультуры и другие, где для урока требуется специальное оборудование.

Перед приемом детей в школах прошла генеральная уборка и дезинфекция. Также обеззараживать воздух в помещениях после начала учебного года будут при помощи закрытых бактерицидных ламп. На входе в школу ученикам и преподавателям измерят температуру.

Все учителя и другие сотрудники школ - свыше 180 тысяч человек - прошли тестирование на коронавирус. Результаты показали, что порядка 13,3% обследованных имеют антитела.