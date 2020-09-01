РИАМО - 1 сен. Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии Дня города флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город», – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что флаги с символикой праздника украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты.

Основным элементом концепции украшения города будет слово «Москва» и цифра 873 – столько лет исполняется столице.

«Всего установят около 3 тысяч декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце – их украсят цветочными арками», – отметил Бирюков.

По его словам, все элементы для украшения города используются повторно. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных конструкций, позволяющий обеспечить украшение мегаполиса.

Архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Улицы в центре города украсят световыми инсталляциями. В парке Горького установят светящиеся цветы и шары.

На билбордах, остановках и афишах появятся праздничные плакаты. На цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате будут транслироваться праздничные видеоролики.

День города в Москве будут праздновать 5 и 6 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом в городе не планируется массовых гуляний на Тверской улице, крупных концертов и фейерверков.