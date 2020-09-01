РИАМО - 1 сен. Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам текущего года уменьшится на 158 тысяч человек, а положительные темпы общего прироста населения возможны лишь с 2022 года, сообщает РБК.

«За первое полугодие текущего года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) уже составила 265,5 тысяч человек (946,5 тысяч умерших против 681 тысячи родившихся). Смертность за январь-июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%», – уточняется в сообщении.

По мнению директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, в стране возможен устойчивый естественный прирост населения при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени.

Но в России данный показатель сейчас снижается (в 2017 году он составлял 1,62, в 2018 — 1,58, в 2019— 1,5). При этом прогнозируется, что к 2024 году он должен достигнуть 1,75.

Также в стране сокращается миграционный поток. За 2020 год миграционный прирост составит 188,1 тысячи человек (против 285,1 тысячи человек в 2019 году).

К 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, что включает эффект миграции. Помогать устанавливать положительную динамику численности населения должен миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах увеличится.