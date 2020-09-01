РИАМО - 1 сен. Для жителей столицы старшего поколения провели свыше 4 тысяч занятий в рамках проекта «Московское долголетие», который возобновил работу на свежем воздухе с 1 августа, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На данный момент очно занимаются около 28 тысяч человек. В работу по организации кружков и секций на свежем воздухе включились 363 организации», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время москвичи старшего поколения начать заниматься в более чем 1,5 тысячах групп по самым разным направлениям. Для участия в кружках в формате офлайн доступно свыше 50 тысяч мест. Онлайн-уроки будут продолжены.

В августе самыми популярными секциями на открытом воздухе стали скандинавская ходьба и гимнастика. Примерно четверть всех участников проекта «Московское долголетие» выбирает их для посещения. Так, 8 августа в «Лужниках» во время эстафеты в честь Дня физкультурника команда из 50 спортсменов преодолела 2020 километров.

Еще можно присоединиться к занятиям по зумбе, йоге, гимнастике цигун, футболу или настольному теннису, а также к творческим и интеллектуальным кружкам.

Записаться на занятия в рамках проекта можно в центре госуслуг «Мои документы» или в районном центре социального обслуживания.