РИАМО - 1 сен. Победитель электронного аукциона в столице сможет арендовать помещение в усадьбе Шубиных по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» на 49 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инвестору дается пять лет, чтобы разработать проектную документацию и выполнить работы по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выполнив эти условия, предпринимателю будет доступна аренда по льготной ставке в размере 1 рубля за квадратный метр в год. Площадь помещения на первом этаже дома на Малой Дмитровке, 12, строение 2, составляет 142,2 квадратного метра.

Он добавил, что здание находится недалеко от станции метро «Пушкинская». Здесь будет удобно открыть кафе или, например, одно из учреждений, работающих в сфере культурного просвещения.

Дому усадьбы Шубиных, который когда-то посещали поэты Александр Пушкин и Евгений Баратынский, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Победителю торгов на открытом аукционе предстоит выполнить все необходимые работы по сохранению здания.

Подать заявку на участие в торгах можно до 18 сентября. Аукцион состоится в онлайн-формате 24 сентября.