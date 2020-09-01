РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний, он пожелал им успехов и новых достижений.
День знаний в России по традиции отмечается 1 сентября.
По его словам, почти 1,5 миллиона юных жителей Подмосковья во вторник приступают к занятиям, у каждого есть свои цели и мечты.
Особо теплые пожелания губернатор выразил первоклассникам, которые начинают большой и увлекательный путь в жизнь.
«Учеба — это шанс, который помогает мечтам стать реальностью. Пусть у вас все обязательно получится! Самые добрые пожелания — нашим первоклассникам, у которых школьная жизнь только начинается и впереди много успехов, достижений и новых друзей», — добавил губернатор.
Глава региона пожелал всем ученикам, родителям и преподавателям плодотворного учебного года, а также здоровья и благополучия.
В детских садах, школах, вузах и колледжах Подмосковья учебный процесс будет организован с соблюдением всех санитарных норм безопасности. Всем входящим будут измерять температуру.
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