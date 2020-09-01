РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний, он пожелал им успехов и новых достижений.

День знаний в России по традиции отмечается 1 сентября.

«Хочу поздравить всех педагогов, школьников, студентов, а также родителей с Днем знаний! В этом году и дети, и взрослые ждали Первое сентября с особыми чувствами. Многие соскучились по занятиям, урокам и парам и, конечно, по живому общению со своими друзьями и преподавателями», — сказал Воробьев.

По его словам, почти 1,5 миллиона юных жителей Подмосковья во вторник приступают к занятиям, у каждого есть свои цели и мечты.

Особо теплые пожелания губернатор выразил первоклассникам, которые начинают большой и увлекательный путь в жизнь.

«Учеба — это шанс, который помогает мечтам стать реальностью. Пусть у вас все обязательно получится! Самые добрые пожелания — нашим первоклассникам, у которых школьная жизнь только начинается и впереди много успехов, достижений и новых друзей», — добавил губернатор.

Глава региона пожелал всем ученикам, родителям и преподавателям плодотворного учебного года, а также здоровья и благополучия.

В детских садах, школах, вузах и колледжах Подмосковья учебный процесс будет организован с соблюдением всех санитарных норм безопасности. Всем входящим будут измерять температуру.