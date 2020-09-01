РИАМО - 1 сен. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые не представляют угрозу жизни населения, нашли в Богородском и Дмитровском городских округах, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Один боеприпас обнаружили в селе Кудиново Богородского городского округа.

«В 11:53 31 августа от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами отдела полиции города Электроугли», - говорится в сообщении.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден в Дмитровском городском округе. Он также не представляет угрозы для жизнедеятельности людей.

На ближайшее время запланировано изъятие и уничтожение данных опасных находок.