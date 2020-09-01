РИАМО - 1 сен. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром во вторник задержали и отменили 97 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны три рейса, четыре отменены. В аэропорту Домодедово девять рейсов задержано, семь отменено. В Шереметьеве два рейса задержали, а еще 70 отметили.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, задерживается прилет двух рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.