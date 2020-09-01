РИАМО - 1 сен. В ближайшие два года в столице появится еще восемь спортивных центров с ледовыми площадками для любителей и профессионалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принципы комплексного развития городских территорий позволяют формировать здоровую и максимально комфортную среду для жизни и досуга москвичей», - сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Среди новых спортивных объектов, которые возведут за счет средств инвесторов в 2020–2022 годах, названы Ледовый дворец «Кристалл» на улице Лужники, центр «Снегирь» в деревне Марушкино, а также Ледовый дворец на улице Авиаторов.

Кроме того, в течение следующих нескольких лет планируют ввести в эксплуатацию Ледовый дворец центра спорта и образования «Самбо-70», спортивный комплекс в Некрасовке, а также на улице Красного Маяка.