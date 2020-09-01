РИАМО - 1 сен. Со вторника россиян с непогашенными долгами в 50-500 тысяч рублей могут признавать банкротами во внесудебном порядке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Процесс признания банкротом будет осуществляться через МФЦ. Такой возможностью обзаведутся те, у кого закончено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю.

«В заявлении на банкротство, которое подается в МФЦ, нужно перечислить всех известных кредиторов. После этого МФЦ проверит наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю», – уточняется в сообщении.

По окончании проверки уведомление о начале процедуры будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

После этого россиянина освободят от штрафов и пени. Однако кредиты брать он не сможет, а также не получит возможность быть поручителем. Внесудебная процедура банкротства закончится спустя полгода. Повторить такую процедуру можно будет лишь через десять лет.