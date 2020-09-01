РИАМО - 1 сен. Ряд наземных маршрутов общественного транспорта начал курсировать со вторника в столице, это сделает поездку до учебного заведения для студентов и школьников удобной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 сентября на линию вернутся автобусы специальных школьных рейсов Т55, №№611, 627к, 706, 723, 741, 820, 11 и 12 (Зеленоград), а также автобусы №№399, 419 и 822», - говорится в сообщении.

Автобус №882 следует удлиненным маршрутом от остановки «Яузская аллея» до платформы Яуза. Кроме того, при следовании в направлении железнодорожной станции автобус проезжает через станцию Московского центрального кольца «Белокаменная».

До остановки «Учебный центр Минздрава» автобусы курсируют от станции метро «Бульвар Рокоссовского». Добравшись до 1-го Белокаменного проезда они направляются до станции «Белокаменная» на МЦК. После этого автобусы едут до своей новой конечной остановки, которая называется «Платформа Яуза».

На обратном маршруте от платформы Яуза автобусы поедут по Яузской аллее и по Белокаменному шоссе проследуют до остановки «Учебный центр Минздрава» и далее к станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Режим работы автобусов №822 от платформы Яуза - с 05:54 до 00:24. От станции метро «Бульвар Рокоссовского» они отправляются с 05:30 до 00:00.