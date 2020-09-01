РИАМО - 1 сен. Цикл познавательных видеороликов о Москве на русском и английском языках запускает цифровая туристическая платформа Russpass, проект посвящен истории, архитектуре и культуре столицы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по туризму.

«Цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас можно посмотреть семь познавательных роликов», — сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Посмотрев видеоролики, можно будет узнать о том, что произошло со знаменитыми на весь свет собаками Белка и Стрелка после полета в космос.

Также в видеосюжетах расскажут о том, что полет знаменитого Олимпийского мишки в 1980 году мог бы вовсе не случиться. Горожанам также покажут, как в столице смогли передвинуть с места целый дом, а также много всего нового и ранее неизвестного о легендарном московском метро.

В подготовке видеосюжетов помогал российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Раевский.

Russpass — цифровая туристическая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России.