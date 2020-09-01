РИАМО - 1 сен. За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.

За весь период пандемии в городе скончались 4832 человека с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – говорится в сообщении.

Кроме того, москвичей призвали не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих: при плохом самочувствии следует вызывать врача на дом.

В Москве проводятся пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч горожан.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.