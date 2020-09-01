РИАМО - 1 сен. За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.
За весь период пандемии в городе скончались 4832 человека с Covid-19.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – говорится в сообщении.
Кроме того, москвичей призвали не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих: при плохом самочувствии следует вызывать врача на дом.
В Москве проводятся пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч горожан.
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Текстовая трансляция
1 СЕНТЯБРЯ
- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.
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