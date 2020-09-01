РИАМО - 1 сен. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается температура воздуха выше климатической нормы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, местами возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 21-23, по области - 18-23 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного подрастет, в середине дня оно составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Такие погодные условия для большинства здоровых, а также метеочувствительных людей редко являются причиной погодообусловленных обострений.

Метеопатические появления возможны у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями - гипо- и гипертоники, больные вегетососудистой дистонией и другие.