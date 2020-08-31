РИАМО - 31 авг. В течение минувшей недели подмосковная Госжилинспекция обработала 1484 заявки жителей, поступившие в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), в 54 муниципальных образованиях общее количество обращений снизилось, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

В топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества обращений вошли следующие городские округа: Одинцовский, Пушкинский, Балашиха, Домодедово, Красногорск. А Волоколамский, Луховицы, Бронницы, Протвино, Красноармейск, Серебряные Пруды и Молодежный стали городскими округами, из которых за неделю не поступило ни одной заявки.

«Больше всего жителей Подмосковья по-прежнему волновало состояние подъездов – вопросы уборки (369 заявок), освещения (312 заявок) и нарушения внутренней отделки (298 заявок). Они взяты на особый контроль Госжилинспекции», — говорится в сообщении.

В категории «Ненадлежащая уборка подъездов» количество заявок снизилось в среднем на 10%. В тройке лидеров здесь – городские округа Красногорск (-24), Балашиха (-17) и Люберцы (-6).

В категории «Неисправное освещение подъезда/входной группы» снижение числа заявок достигло 20%. Среди лучших – Красногорск (-11), Одинцовский (-10) и Жуковский (-9).

На 16% снизилось на прошлой неделе и число сообщений о нарушениях окрасочного и штукатурного покрытия стен и потолков подъездов (в том числе следах протечек). Наибольшее снижение продемонстрировали Мытищи (-55), Жуковский (-23) и Красногорск (-11).

Находившаяся на особом контроле Госжилинспекции категория «Неисправности дверей в местах общего пользования (в том числе отсутствие пружин, доводчиков)» покинула проблемный топ-3. Это стало результатом ежедневного детального анализа обращений граждан в непосредственном взаимодействии с органами местного самоуправления.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО (eds.mosreg.ru). Сейчас это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.