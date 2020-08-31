РИАМО - 31 авг. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в получении взятки и посягательстве на жизнь сотрудника МВД, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Известно, что обвиняемый в мае прошлого года в переходе между станциями метро «Баррикадная» и «Краснопресненская» остановил для проверки документов гражданку Республики Филиппины, у которой не оказалось документов, подтверждающих законность пребывания на территории России. Тогда обвиняемый потребовал у нее 30 тысяч рублей, угрожая депортацией.

«В целях конспирации мужчина передал иностранке упаковку с бумажными платками и жестом указал, что в них необходимо положить требуемую сумму и вернуть упаковку ему. Положив 20 тысяч рублей в упаковку с бумажными платками, женщина передала ее обвиняемому, после чего получила от него копии своего паспорта и справки о нахождении паспорта на оформлении визы», - говорится в сообщении.

Таким же способом осенью прошлого года в восточном вестибюле метро «Рязанский проспект» полицейский получил взятку в размере 1 тысячи рублей от гражданина Республики Узбекистан.

«В тот же день, после получения взятки, будучи изобличенным в совершении указанного преступления сотрудниками отдела собственной безопасности управления внутренних дел на Московском метрополитене, находясь в помещении комнаты полиции, из своего табельного оружия открыл стрельбу на поражение по сотрудникам ОСБ, убив одного из них и причинив тяжкий вред здоровью другого», - добавляется в материале.