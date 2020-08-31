РИАМО - 31 авг. Жилые комплексы «Брюсов парк» и «Анискино» в Лосино-Петровском вошли в реестр Фонда дольщиков Подмосковья, это более 350 обманутых дольщиков, банкротами признаны оба застройщика, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В настоящий момент идет процесс формирования дорожных карт по объектам, подготовка и сбор документации конкурсными управляющими и уже осенью этого года объекты планируется вынести на наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков для принятия окончательного решения о восстановления прав граждан.

«На данных объектах прошло рабочее совещание с участием директора Фонда защиты прав дольщиков региона Виталия Донченко и представителей местных органов власти. В ходе встречи были обсуждены механизмы решения по каждому из объектов, остановка строительства которых произошла еще в 2017 году», — говорится в сообщении.

Так, готовность ЖК «Анискино» составляет 10%. При этом малоэтажный комплекс должен состоять из 54 домов и 1997 жилых помещений. Всего бывший застройщик ООО «Компания Оргстройинвест» продал квартиры 127 дольщикам.

Строительная готовность ЖК «Брюсов Парк» составляет более 50% и квартиры здесь приобрели 245 граждан, чьи права нарушил застройщик ООО «Партнер-Развитие».

«Каждый жилой комплекс рассматривается нами индивидуально, так как ситуации везде разные и нет одного единого механизма по восстановлении прав дольщиков. В Лосино-Петровском мы увидели два совершенно разных объекта, с большой долей вероятности могу сказать, что по ЖК «Анискино» будем рассматривать механизм возврата средств, по ЖК «Брюсов Парк» вероятнее всего завершение строительства», — отметил Донченко.