РИАМО - 31 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работнику общества с ограниченной ответственностью в Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Известно, что с апреля по декабрь 2019 года руководство организации частично не выплачивало заработную плату работнику предприятия.

«В результате перед сотрудником образовалась задолженность в размере около 270 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Следователями запланирован допрос потерпевшего, руководства организации и иных лиц. Будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия с целью производства бухгалтерской экспертизы.

Кроме того, решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работнику предприятия.