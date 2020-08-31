РИАМО - 31 авг. Работы по некоторым направлениям рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Долгопрудный» идут с опережением графика, все работы запланировано завершить в декабре этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Рекультивации идет в рамках федерального проекта «Чистая страна». Полигон был закрыт в 2014 году, а в прошлом году начались работы по его рекультивации.

«Долгопрудный» занимает площадь почти 14 гектаров, за время эксплуатации здесь накоплено 634,2 тысячи кубометров отходов. Рекультивацию ведет компания «МСУ-1», работы запланировано завершить в декабре нынешнего года», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день полностью построена полуторакилометровая армогрунтовая стена, которая препятствует сползанию склонов, также на 100% завершено обустройство противофильтрационной завесы, которая не даст фильтрату просачиваться в подземные водоносные горизонты и в реку Бусинку.

Почти 40% площади тела полигона укрыто защитным экраном, почти завершено строительство системы сбора фильтрата. Полным ходом идут работы по обустройству системы пассивной дегазации из 28 скважин.

Рекультивация «Долгопрудного» улучшит условия жизни более 1 миллиона человек, проживающих в этом районе.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин сообщил, что в результате реализации проекта «Чистая страна» в Подмосковье улучшится жизнь около 3,5 миллионов людей.