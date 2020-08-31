РИАМО - 31 авг. С началом учебного года для школьников Москвы возобновляются 12 автобусных маршрутов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Школьники и студенты снова смогут добираться до мест учебы на специальных рейсах автобусов № т55, 611, 627к, 706, 723, 741, 820, 11 (Зеленоград), 12 (Зеленоград) и на автобусах № 399, 419, 822», – говорится в сообщении.

Маршрут № 822 продлевается через Яузскую аллею до платформы Яуза. По пути автобусы будут заезжать к МЦК Белокаменная.

Автобусы поедут: от метро «Бульвар Рокоссовского» – своим маршрутом до остановки «Учебный центр Минздрава», далее после 1-го Белокаменного проезда с заездом к МЦК Белокаменная, затем через Яузскую аллею к новой конечной остановке «Платформа Яуза»; от платформы Яуза – через Яузскую аллею и Белокаменное шоссе к остановке «Учебный центр Минздрава» (без заезда к МЦК Белокаменная), далее своим маршрутом к метро «Бульвар Рокоссовского».

Ежедневно автобусы №822 будут отправляться: от метро «Бульвар Рокоссовского» – с 5:30 до 0:00; от платформы Яуза – с 5:54 до 0:24.