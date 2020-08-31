РИАМО - 31 авг. Подмосковные сыровары завоевали Гран-при и 14 золотых медалей в конкурсе «Лучший сыр России» на фестивале «Сыр. Пир. Мир», который проходил на прошлой неделе в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он уточнил, что Гран-при фестиваля завоевал подмосковный сыр «Пирамидка» сыроварни «Шокосыр» из городского округа Наро-Фоминск.
«Золотые медали конкурса получили 14 сыроделов. Больше всего золотых медалей – по 4, у нас в категориях «Выдержанные сыры» и «Сыры с добавками», 2 золотые награды получили козьи твердые сыры, и по одному золоту удостоены подмосковные сыры - свежий, полутвердый, с мытой корочкой и сыр с белой плесенью», - отметил Андрей Разин.
В копилку подмосковных сыроваров также попало 16 серебряных и 15 бронзовых наград.
В этом году на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» привезли более 120 тонн сыра.
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