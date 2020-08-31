РИАМО - 31 авг. Уже свыше 3 тысяч добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от Covid-19 в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям.

«Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет», — говорится в сообщении.

В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.

Вакцина, созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла предрегистрационные клинические испытания и поступила в медицинские организации Москвы. Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной технологической платформы, созданной российскими учеными.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 АВГУСТА

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Массовая вакцинация от Covid-19 начнется в РФ в ноябре-декабре. Первые поставки препарата в регионы планируются в сентябре.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 103 человека. Всего выздоровели и выписались более 51 тысячи человек.

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.