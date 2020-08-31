РИАМО - 31 авг. В Подмосковье назначили доследственную проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 29 августа ребенок со сверстниками забрались на электропоезд от остановочного пункта Нара. Мальчик залез на крышу вагона, не удержался и упал с подвижного состава», — говорится в сообщении.

Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.