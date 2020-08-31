РИАМО - 31 авг. На сентябрь по программе «Активное долголетие» в Подмосковье запланировали 241 поездку, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Каждое муниципальное образование планирует осуществить в период по 31 октября 2020 года от двух и до 18 выездов. В сентябре запланирована 241 поездка для жителей 59 муниципалитетов области», - говорится в сообщении.

Программу начали реализовать в октябре 2019 года. В проекте принимает участие 61 городской округ.

На лето 2020 года в Подмосковье разработали 62 экскурсионных маршрута по территории Подмосковья. В проекте участвуют более 150 объектов.

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