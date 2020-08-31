РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Проведение мероприятий ко Дню города в Люберцах запланировано на 33 площадках округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Сегодня в администрации городского округа Люберцы глава Владимир Ружицкий провел плановое заседание комиссии по антитеррористической деятельности. Первым с докладом выступил заместитель главы администрации Михаил Криворучко. Он рассказал о мерах по обеспечению безопасности при подготовке площадок к празднованию 397-летия города и городского округа Люберцы 5 сентября.

«Проведение мероприятий ко Дню города запланировано на 33 площадках округа. Основные места проведения: мемориальный комплекс «Вечный огонь», Центральный парк культуры и отдыха, площадь перед Люберецким ДК, Музейно-выставочный комплекс, парк «Наташинские пруды», площадь перед Красковским культурным центром и Малаховский парк», - подчеркнул Криворучко.

Он добавил, что основные места проведения праздничных мероприятий оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион». В день празднования на площадках будет организовано дежурство сотрудников правопорядка.

Далее о ходе подготовки к дополнительным выборам депутатов в Совет депутатов по седьмому избирательному округу, назначенных на 13 сентября 2020 года, рассказал председатель ТИК городского округа Люберцы Борис Новиков.

Он напомнил, что в седьмом избирательном округе, где проживают 30 тысяч избирателей, будут работать 20 участковых избирательных комиссий, определено девять мест для голосования избирателей. Зарегистрировано 11 кандидатов в депутаты совета депутатов, девять из них представлены политическими партиями, два кандидата баллотируются в порядке самовыдвижения. Будет избрано два депутата.