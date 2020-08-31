РИАМО - 31 авг. В Шаховской задержаны подозреваемые в причастности к контрабанде синтетических наркотиков с территории Латвийской Республики в Россию, страны СНГ и Европы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подозреваемыми оказались водитель большегрузного автомобиля (гражданин Латвии) и ранее судимая за незаконный оборот наркотиков гражданка России. У женщины изъяли метадон общей массой 6,5 килограмма.

«Благодаря слаженным совместным мероприятиям перекрыт устойчивый канал поставки концентрированного метадона с территории Прибалтики. Предотвращено поступление свыше 22 тысяч разовых доз наркотического средства, немедицинское потребление которого связано с повышенным риском смертельных отравлений. Примерная стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет свыше 550 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одновременно в Латвии задержаны еще пятеро подозреваемых. В их числе четыре гражданина Латвии и гражданин России. В ходе следственных действий, у них было обнаружено более 21 килограмма наркотического средства, а также лабораторное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.