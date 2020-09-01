РИАМО - 1 сен. Новый учебный год начинается в России, первый его день – День знаний – по традиции является праздником для учеников, их родителей и педагогов.

День знаний в стране был утвержден в 1984 году. Школьники и студенты в этот день начинают новый учебный год.

Студенты и школьники Московского региона со вторника начнут обучение в очном формате. Во всех учебных заведениях будут осуществляться необходимые меры безопасности, призванные оградить учащихся от распространения коронавирусной инфекции.

В школах создадут условия, чтобы дети из разных параллелей меньше пересекались между собой. Каждый учебный день спланируют так, чтобы максимально разобщить первые классы со страшеклассниками. По возможности расписание составят таким образом, чтобы ученики младших классов приходили пораньше.

Перед началом учебного года в школах проведут генеральную уборку-дезинфекцию. На входе в здание образовательного учреждения и в течение дня температуру будут измерять бесконтактными термометрами, в коридорах и на входе в помещение разместят санитайзеры с антисептиками.

В столице не будет общих линеек в школах, но образовательные организации смогут провести локальные праздники для первоклассников. В Подмосковье линейки в честь начала учебного года проведут в школах только для учеников 1 и 11 классов, участие родителей в празднике возможно при условии ношения масок.

С 1 сентября в Московской области все ученики начальной школы будут получать бесплатное горячее питание. Для этого в области разработали типовое меню и согласовали его в Роспотребнадзором.

В текущем году на территории Подмосковья откроют 35 новых школ. В этом году школы Московской области примут 954 тысячи учеников. Кроме того, почти 400 тысяч детей пойдут в детские сады.