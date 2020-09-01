РИАМО - 1 сен. Сезонная вакцинация от гриппа стартует в Москве, со вторника начнут работу 450 пунктов вакцинации.

Горожане смогут бесплатно привиться во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации: 36 — на станциях метро, два — на станциях Московского центрального кольца, два — на железнодорожной платформе и четыре — в центрах госуслуг «Мои документы».

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. При этом беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а жители младше 18 лет — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, его оформляют на месте. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ.