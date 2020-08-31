РИАМО - 31 авг. С 1 сентября до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных банковских карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте Московской области со скидкой, сэкономить на проезде получится в автобусах, троллейбусах и трамваях областных перевозчиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«При оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья картой «Мир» пассажир получит скидку за проезд в размере 10 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

Он отметил, что оплата проезда бесконтактными банковскими картами очень востребована у пассажиров: более 32% оплачивают проезд по картам и гаджетам. Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда, делая поездку более комфортной.

Акция проводится совместно со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения» при поддержке правительства Московской области. Сбербанк выступает эквайрером проекта, обеспечивающим прием бесконтактных банковских карт различных платежных систем. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».