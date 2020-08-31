РИАМО - 31 авг. Аварийное нежилое здание снесли в Жуковском, расположенном на улице Серова, 4а, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Обращения о сносе здания поступали также от жителей города на портал «Добродел».

«На основании обследования строительных конструкций здания администрацией городского округа Жуковский было принято решение о сносе нежилого строения. Общая площадь аварийного объекта составляла порядка 90 квадратных метров», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На месте снесенного объекта планируют создать пешеходные дорожки и провести озеленение.

Работа по ликвидации объектов незавершенного строительства, аварийных зданий на территории городского округа Жуковский Московской области продолжается. Всего выявлено 12 объектов незавершенного строительства, из них три - самовольные. На данный момент снесено четыре объекта, что составляет более 30% от общего количества.