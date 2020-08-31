РИАМО - 31 авг. Мособлизбирком в понедельник поучаствовал в тестировании системы дистанционного электронного голосования, проверка шла с 10:00 до 15:00, говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Подмосковья.
Процесс голосования занял всего пару минут. Для этого необходимо являться совершеннолетним гражданином России и иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».
«В тестовом режиме вместо кандидатов предлагается выбрать лучшее место для отдыха в России», - говорится в сообщении.
В сентябре системой воспользуются избиратели Курской и Ярославской областей на довыборах депутатов Госдумы. Присутствие избирателя на участке не требуется.
Гражданин голосует на виртуальном участке, при этом он вычеркивается из списков избирателей своего участка в оффлайне.
Впервые систему дистанционного электронного голосования апробировали в Москве в 2019 году на выборах в Мосгордуму.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии