РИАМО - 31 авг. Мособлизбирком в понедельник поучаствовал в тестировании системы дистанционного электронного голосования, проверка шла с 10:00 до 15:00, говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии Подмосковья.

Процесс голосования занял всего пару минут. Для этого необходимо являться совершеннолетним гражданином России и иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«В тестовом режиме вместо кандидатов предлагается выбрать лучшее место для отдыха в России», - говорится в сообщении.

В сентябре системой воспользуются избиратели Курской и Ярославской областей на довыборах депутатов Госдумы. Присутствие избирателя на участке не требуется.

Гражданин голосует на виртуальном участке, при этом он вычеркивается из списков избирателей своего участка в оффлайне.

Впервые систему дистанционного электронного голосования апробировали в Москве в 2019 году на выборах в Мосгордуму.