РИАМО - 31 авг. Специалисты природоохранного фонда «Верховье» нашли в городском округе Шаховская, на берегу реки Малая Иночь популяцию краснокнижного растения – гирчовника татарского, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В последний раз растение находили здесь в 2013 году. До этого в Подмосковье было известно лишь два его местообитания.

«Гирчовник татарский широко используется в медицине и косметологии. В его состав входят алкалоиды, эфирные масла, бензолин, а также питательные и влагосодержащие элементы», - говорится в сообщении.

Растение обладает антибактериальными, болеутоляющими и спазмолитическими свойствами.

Также специалисты нашли редкие грибы – паутинника фиолетового, млечника древесинного и ежовика коралловидного.