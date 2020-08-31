РИАМО - 31 авг. В Серпухове 6 сентября пройдет предпоследний старт серии забегов «Живу спортом» - «Серпуховский марафон», спортсмены смогут выбрать между трассами 5 и 10 километров, а также полумарафонскую и марафонскую дистанции, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Предпоследний забег «Серпуховский марафон» соберет участников из столицы, области и соседних регионов. Синоптики прогнозируют долгосрочное «бабье лето», поэтому осенний старт серии забегов «Живу спортом» пройдет при хорошей погоде», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Все бегуны на финише получат специальную тематическую медаль с историческими символами города. Победителей забегов в мужском и женском зачетах наградят медалями и кубками.

Также участники забега смогут познакомиться с достопримечательностями подмосковного города и посетить обзорную экскурсию по историческим местам.

«После финиша бегуны смогут совершить запоминающийся туристический вояж: посетить Собор Николы Белого, «Троицкий собор», памятники героям Куликовской битвы и другие исторические места города», - добавил Терюшков.