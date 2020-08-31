РИАМО - 31 авг. В городском округе Клин задержан 65-летний местный житель, подозреваемый в убийстве женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, 30 августа этого года подозреваемый, находясь в своей квартире, пил спиртное с 55-летней соседкой. Во время ссоры он ударил ее ножом в живот. Женщина скончалась на месте происшествия.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения», - говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас они проводят комплекс других следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.