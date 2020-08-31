РИАМО - 31 авг. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после вызова в сборную России и рассказал, от чего ему пришлось отказаться, сообщает Газета.ru.

По словам футболиста, звонок Станислава Черчесова застал его врасплох и заставил отказаться от запланированного загородного отдыха.

«Если честно, то я уже уехал отдыхать за город: нам в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад», — подчеркнул Соболев.

Он также добавил, что вместе с Джикией, Зобниным и Басаевым постарается принести победный дух в команду.