РИАМО - 31 авг. Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев попросил отправить своего подзащитного на курс лечения для восстановления памяти, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский подчеркнул, что Ефремову уже провели полную психиатрическую экспертизу.

«Ефремов десять дней спустя вполне отдавал себе отчет в том, что происходило в ту ночь», — отметил адвокат.

Ранее Ефремов заявлял, что ничего не помнит о произошедшем ДТП.

В начале июня джип Grand Cherokee под управлением Михаила Ефремова врезался в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Актеру грозит тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину артист не признает.