РИАМО - 31 авг. Между подростками произошел конфликт на детской площадке в столице, в ходе которого мальчик выстрелил в сторону знакомого из пневматического пистолета, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

«На детской площадке на юго-востоке Москвы между подростками произошел конфликт, в результате которого один из мальчиков несколько раз выстрелил в сторону своего знакомого из пневматического пистолета», — отмечается в материале.

По результатам проверки примут процессуальное решение.