РИАМО - 31 авг. Работы по благоустройству территории вокруг Леонежского озера выполнены на 80%, Звездный городок стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Проект предполагает сохранение этой природной особенности, но одновременно и формирование удобной среды для отдыха жителей этой части городка», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории обустроят дорожки, освещение, украсят малыми архитектурными формами. К центру водоема построят мостик-дорожку с небольшой площадкой.

Уже завершены работы на велосипедной дорожке, по установке опор освещения и видеонаблюдения, скоро завершится устройство тротуара из бетонной плитки. Ведутся электромонтаж освещения и подключение видеонаблюдения, а также наладка. Продолжаются работы по строительству мостика.

Благоустройство ведется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».