РИАМО - 31 авг. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин подвел итоги Всероссийского гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир», отметив, что подмосковные фермеры продали более 19 тонн сыра и 30 тонн другой продукции, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода.

«Из Московской области на гастрономическом празднике была представлена продукция 107 фермеров, в том числе 50 сыроваров. Более 20 крестьянских хозяйств привезли на фестиваль хлеб и кондитерскую выпечку, 12 фермеров приехали с мясными деликатесами, семь – с молочной продукцией. Квас, соления и варенье представляли шесть малых предприятий, столько же хозяйств представили рыбную продукцию. А медом гостей кормили четыре пчеловода», – сказал Разин.

Он уточнил, что некоторые фермеры распродали свою продукцию еще до окончания фестиваля.

«Подмосковные фермеры за четыре дня фестиваля продали 19 тонн сыра, пять тонн молочной продукции, шесть тонн мясных деликатесов, 15 тонн хлеба и выпечки, две тонны меда. Фермеры угостили и накормили всех гостей и участников фестиваля, а покупатели помогли им справиться со сбытом продукции и успешно начать новое производство», – отметил министр.

Фестиваль «Сыр.Пир.Мир» проходил с 27 по 30 августа при поддержке правительства Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность данного события для поддержки бизнеса в регионе.