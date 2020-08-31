РИАМО - 31 авг. Свидетель защиты по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова не смог четко описать человека, который якобы сел в автомобиль актера перед аварией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гособвинитель попытался выяснить, как был одет этот человек, однако внятного ответа получить не удалось. На вопросы свидетель отвечал только одной фразой: «Не в пиджаке».

«Кроме того, свидетель защиты утверждает, что в машину к актеру садился молодой человек, однако видел он его только со спины», — говорится в сообщении.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Актеру грозит тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину артист не признает.