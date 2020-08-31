РИАМО - 31 авг. На стадионе «Зоркий» в Красногорске 5 сентября пройдет III Московский областной конкурс искусств – театрализованное шоу «Город А», аналогов этого конкурса в России нет, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Конкурс объединяет тысячи молодых жителей на одной площадке для уникальных экспериментов в танце, музыке, стрит-арте, перформансе. С каждым годом конкурс становится креативной платформой, где презентуют все новое, что появилось за год в Подмосковье», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Идея проекта заключается в создании театрализованного шоу с помощью танца, театра, вокала, музыки, живописи, компьютерной графики и видеоинсталляций.

Тема конкурса в 2020 году – «Про Героя». В финале примет участие десять команд. Состав каждой из них – от 50 до 200 человек.